Anitta se ofende com propaganda da Serasa e fala sobre dívidas

Anitta respondeu a uma propaganda do Serasa Consumidor no Instagram nesta terça-feira, 6. Isso porque a empresa fez uma publicação irônica sobre a cantora, mas sem mencionar nomes.

O perfil da Serasa na rede social tentou chamar atenção para o serviço de quitação de dívidas da empresa: "Devendo 70 mil dólares para uma cantora? Usou o cartão da amiga para pedir um jatinho e não conseguiu pagar? A solução está aqui: Serasa Limpa Nome!", diz a publicação.

Anitta respondeu imediatamente. "Agradeço por lembrarem de mim e do meu trabalho. Mas acho muito triste fazer piada com um assunto que é o pesadelo diário de tantos brasileiros", disse. Em nota, o Serasa se desculpou pelo ocorrido.

Em 2018, um áudio da cantora sobre os gastos que teve no clipe Sua Cara, com Pabllo Vittar, circulou na internet. Anitta comenta que pagou o projeto sozinha e que alguém (que seria Pabllo) queria mordomia para locomoção no deserto, cenário da produção.

Durante o carnaval deste ano, Pabllo mencionou: "Estou devendo US$ 70 mil, amor!". Na ocasião, Anitta argumentou: "Eu nunca disse que ninguém me deve nada".

Na publicação da empresa nesta terça-feira, a cantora desabafou que a família dela, antigamente, vivia com dívidas e que a palavra Serasa a deixava com medo.

"Meu pai e minha mãe tiveram problemas com Serasa durante toda a minha adolescência e eu chorava diariamente por medo de perder as pouquíssimas coisas que tínhamos. De não ter onde morar. Nem tinha entendimento pra saber se isso era possível ou não. Mas morria de medo. Se a ideia da brincadeira era viralizar as redes do Serasa, informo que infelizmente jovens que nem tem como resolver a situação dos pais olharam isso e começaram a fomentar um monte de medos na cabeça, como eu já fiz na minha adolescência. Por favor, não façam mais isso", concluiu.

Ao E+, o Serasa enviou uma nota na qual pede desculpas à cantora e ao público caso tenha provocado algum desconforto. Confira abaixo o posicionamento da empresa na íntegra:

Em relação ao último post em nosso Instagram, sabemos o quanto as dívidas tiram o sono de milhares de brasileiros. Dados mostram que, atualmente, mais de 63 milhões de pessoas estão nessa situação por diversos motivos, como desemprego, emergências familiares, doenças, cartão de crédito.

A história da Anitta é um exemplo que situações como esta podem acontecer com qualquer pessoa e que sempre há a possibilidade de dar a volta por cima. Usamos um tema comentado nas redes sociais com o intuito de mostrar que qualquer que seja a dívida, o consumidor pode tentar negociar.

O Serasa Limpa Nome é um dos serviços que oferecemos, de graça para a população, para ajudar milhões de brasileiros a buscar melhores condições de pagamento e já foram feitos mais de três milhões de acordos, com descontos de até 90%, através do site, aplicativo e de nossos feirões Brasil afora.

Pedimos desculpas à cantora e ao público caso tenhamos causado algum desconforto. Em nenhum momento esse foi nosso objetivo.

