Anitta se encontra com produtor de Madonna e fãs especulam

Parece que Anitta está prestes a fazer mais uma parceria internacional. Fora do país gravando músicas para o novo disco, a carioca se encontrou com o produtor musical de Madonna, Diplo, nos Estados Unidos.

Devido ao encontro, os fãs da cantora já sugerem que este seja um dos primeiros passos da carreira internacional. Será?

Nesta terça-feira, 29, a funkeira postou uma foto ao lado do DJ em um estúdio musical de Los Angeles (EUA) e fez mistério. Na segunda, a cantora até ganhou uma festa surpresa de aniversário da equipe de gravação - ela completa 23 anos nesta quarta-feira, 30.

Conhecido por adorar música brasileira, e principalmente o funk carioca, o DJ até já se encontrou com Anitta em outro momento. Eles tiraram fotos e gravaram vídeos no festival Lollapalooza, que aconteceu no último dia 16, em São Paulo.

W my girls @iamhalsey (mc halsinha) and @anitta .. 🇧🇷❣ (📷 @claytonwoodley) Uma foto publicada por diplo (@diplo) em Mar 16, 2016 às 4:27 PDT

