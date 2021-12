Anitta se declara para Pedro Scooby no Dia dos Namorados

Anitta homenageou o surfista Pedro Scooby com uma publicação de Dia dos Namorados nesta quarta-feira, 12. Com uma galeria de fotos registradas durante a viagem do casal para Bali, na Indonésia, a cantora escreveu uma declaração e agradeceu o companheiro por tê-la convencido a dar mais uma chance ao casal, sugerindo que já estiveram juntos uma outra vez.

"Meu coração tá [sic] radiante de alegria porque o destino te trouxe mais uma vez pra minha vida. Tudo na vida tem seu momento certo. Obrigada por me convencer a dar mais uma chance pra gente. É uma delícia ter um namorado que te trata como uma rainha todos os dias, que te admira, que ama te ver crescer profissionalmente", escreveu em um trecho.

Em seu perfil no Instagram, Pedro Scooby também celebrou a data com mais fotos ao lado da namorada. "Não sou muito bom com as palavras, por isso escolhi essas fotos, porque acho que mostra bem o quanto eu sou um louco apaixonado e feliz do seu lado! Amo ficar olhando pra você, te namorando, te encher de beijo, de carinho, prazer e amor. Amo você bem do jeito que você é", declarou o surfista.

adblock ativo