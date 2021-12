Anitta se casou em cerimônia íntima celebrada por Pajé, diz colunista

Quem pensou que Anitta e o empresário Thiago Magalhães oficializaram o relacionamento apenas assinando um contrato de união estável está muito enganado. Eles também teriam feito uma cerimônia íntima na Amazônia para celebrar o casamento. O ritual foi realizado por um Pajé, de acordo com a coluna de Leo Dias, do jornal "O Dia".

O evento aconteceu no período em que ela ficou na região para gravar o clipe 'Is That For Me' em parceria com o Dj Alesso, no mês de outubro.

Ainda de acordo com o colunista, a funkeira tem mostrado para alguns amigos as fotos do casamento, mas não envia para ninguém com medo das imagens vazarem.

Anitta e Thiago começaram a namorar em julho. Segundo o "Uol", eles se conheceram nos bastidores do programa Música Boa, exibido no canal fechado Multishow. Até o momento, ela não se pronunciou sobre o assunto.

