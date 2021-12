Anitta questiona Bolsonaro em rede social: "Conteúdo LGBT deve ser banido?"

A cantora Anitta questionou o presidente Jair Bolsonaro no domingo, 25, no Instragram, através de um comentário dividido em duas partes. A artista se posicionou em uma publicação postada há cinco dias pelo presidente sobre a suspensão de um edital com séries LGBT para TVs públicas.

No comentário, Anitta perguntou se a suspensão se deve à verba ou ao conteúdo. "Se a questão é verba ou conteúdos de baixo nível porque o post do senhor se dirige diretamente à comunidade LGBT e não a todo o contexto envolvido como me falaram?", escreveu a cantora.

Ela também pôs em questão o motivo de Bolsonaro ter feito uma publicação isolada sobre a temática, sem nenhuma explicação específica. "Durante toda sua campanha política, quando o acusaram de homofobia, o senhor respondeu não ser homofóbico, mas mencionar apenas a comunidade LGBT em seu post sem legendas ou explicações não passa a ideia aos seus seguidores de que conteúdo LGBT deve ser banido?", lembrou.

Cantora dividiu comentário em duas partes

