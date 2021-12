Anitta passa a seguir irmã de Medina e aumenta suspeita de romance

A suspeita de que Anitta e Gabriel Medina estão se conhecendo melhor só cresce. O burburinho teve início no início do mês, quando a surgiram informações de que a cantora beijou o surfista ainda em Salvador, durante o carnaval. Porém, o assunto não ficou tão em evidência quando o beijo da funkeira no jogador Neymar.

No mesmo dia do beijo em Neymar, Anitta teria para casa com amigos, entre eles, Medina. Através do story, a artista comentou que "havia beijado muitas pessoas durante o carnaval", mas que não teria passado disso.

Porém, dias depois o assunto voltou a ser comentado quando residentes do condomínio onde Anitta mora viram Medina saindo da casa logo pela manhã. Neste dia o surfista teria seguido para a academia e ao publicar uma foto, a funkeira prontamente comentou: "Impossível tão rápido", o que só aumentou a confirmação de que Medina de fato estaria em sua residência antes. O atleta teria tirado fotos com dois fãs momentos antes de sair do condomínio da artista.

E há poucos dias os dois teriam sido vistos em São Paulo, em um restaurante. Os artistas tiraram fotos separadamente com com um fã, mas não há registro deles juntos. Um programa de televisão também divulgou um vídeo em que Anitta dá um beijo no pescoço de Medina em uma de suas saídas.

A cantora passou a seguir Sophia Rodrigues, irmã do surfista, o que deixou os fãs curiosos em relação a sua aproximação com a família do atleta.

Embora muito tenha se falado, Anitta e Medina não se posicionaram oficialmente sobre o assunto.

