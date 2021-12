Anitta 'paga peitinho' durante apresentação do Prêmio Multishow

A performance de Anitta deu o que falar durante o "Prêmio Multishow", realizado na noite desta terça-feira, 25. Isso porque a cantora passou a maior saia justa ao pagar "peitinho" diversas vezes ao apresentar os sucessos do projeto "Check Mate", como "Will I See You" e "Is That For Me". Este último teve clipe gravado na Amazônia com o DJ Alesso.

O episódio aconteceu quando a funkeira, que estava somente de calcinha e sutiã, fez um pout-pourri com os hits mais recentes. No meio da dança, o traje acabou traindo a cantora, que ficou com os seios à mostra. Apesar disso, ela continuou com a apresentação, o que chamou a atenção do público.

Mesmo com o descuido, Anitta foi o maior destaque da noite e conquistou três prêmios: melhor show, melhor música e melhor clipe TVZ. Ao receber os troféus, ela encarou a situação com humor e até brincou. "Gente, meus peitos não estão de fora não, né? Pelo amor de Deus", disparou ela.

No Twitter, os internautas não perdoaram e fizeram diversas piadas. "Estou no chão com Anitta dançando com as tetas de fora", disse um seguidor. "Se tiver esse sutiã na C&A é bom que nós nem compramos, porque com certeza vai ficar pagando peitinho por aí", brincou outra.

Essa não é a primeira vez que a cantora passa por esta situação. No clipe da música "Sua Cara", na qual canta com Pabllo Vittar, Anitta também aparece pagando peitinho em uma das cenas do vídeo.

Eu sou completamente apaixonado por essa mulher! Aniraaaaaa ainda vai ganhar o mundo! #prêmioMultishow pic.twitter.com/O06ONilVq9 — Multishow (@multishow) 25 de outubro de 2017

Anitta pagando peitinho ao vivoooo kkkk#premiomultishow — Lira (@arianalira45) 25 de outubro de 2017

Se tiver esse sutiã na CeA é bom que nois nem compra pq com certeza vai ficar pagando peitinho por ai #premiomultishow — Wolverina (@eucamilis) 25 de outubro de 2017

Anitta pagando peitinho toda hora kkkkk #PremioMultiShow — B (@brends_souza) 25 de outubro de 2017

adblock ativo