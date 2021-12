Anitta nega pagamento milionário por quebra de contrato

A cantora Anitta negou, nesta quinta-feira, 16, a informação que foi condenada pela juíza Flávia Viveiro de Castro, da 6ª Vara Cível da Barra, a pagar R$ 9,6 milhões para a empresa que cuidava da sua carreira. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", Aniita resolveu se pronunciar e disse:

"Preciso esclarecer que a nota publicada hoje sobre um determinado valor que eu supostamente teria de pagar à Justiça não procede", disse a cantora em comunicado enviado ao colunista Léo Dias.

A briga começou após Anitta romper o contrato com a empresa empresa K2L, que cuidava da carreira da cantora. A funkeira não teria pago a multa rescisória.

Leia o esclarecimento de Anitta na íntegra:

Gostaria de informar a todos aqueles que acompanham meu trabalho que grande parte do que é publicado na imprensa sobre o processo referente à minha saída da empresa K2L não reproduz fielmente as informações que constam no próprio processo.

A minha conduta e também a da minha equipe em relação a esse assunto sempre foi uma só, a de deixá-lo no lugar a que ele pertence: a esfera judicial. Nunca enviamos notas e elementos deste processo para a mídia porque sempre acreditamos que o melhor meio de buscar os nossos direitos é a Justiça e não a manipulação da opinião pública. Mas nesse momento precisei me manifestar para que notícias erradas não fiquem se propagando.

Preciso esclarecer que a nota publicada hoje sobre um determinado valor que eu supostamente teria de pagar à Justiça não procede.

Não há nada definitivo e esse valor foi apenas uma análise técnica a ser futuramente examinada pela Juíza, que ainda não tomou decisão alguma, a favor ou contra nenhuma das partes. Portanto, o uso da palavra "recurso" não procede. Confio na Justiça e espero que ao final de tudo a verdade seja esclarecida.

adblock ativo