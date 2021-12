Acabou a espera! A cantora Anitta lançou oficialmente na manhã desta segunda-feira, 18, o clipe da mais nova música de trabalho "Vai Malandra", gravado no Morro do Vidigal, no Rio. Antes da publicação, a artista fez uma live no Youtube para o lançamento do single, que atingiu a marca de quase 350 mil visualizações, em menos de meia hora.

O vídeo do clipe oficial já alcançou cerca de 300 mil views, em menos de 10 minutos.

Na última sexta, 15, Anitta chegou a publicar um teaser do vídeo para matar a curiosidade dos fãs. A música é a última do projeto Xeque-Mate da artista e conta com participação da cantora Jojo Todynho, Mc Zaac, Maejor, Dj Yuri Martins e Tropkillaz.

Da Redação Anitta lança clipe da música 'Vai Malandra'; assista

