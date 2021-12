Anitta ganha série documental na Netflix

Já pensou em maratonar uma série onde a cantora Anitta é protagonista? Agora isso será possível! A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 12, que está produzindo uma série documental sobre a funkeira. A novidade foi apresentada em um vídeo onde a própria artista conta todos os detalhes.

"Sabe aquela expressãozinha que a gente usa 'minha vida é tão louca que daria uma série'? Pois é, a minha deu! A gente maratona com tanta coisa na Netflix e agora vocês vão poder me maratornar", comentou Anitta no vídeo. Após a fala da funkeira, é apresentado um teaser da produção.

A série irá abordar o processo de crescimento da carreira da artista ao longo dos anos, desde o período em que cantava no baile funk até a conquista internacional. "Vai Anitta" ainda não tem uma data oficial de lançamento.

Confira o vídeo completo:

Anitta em breve na Netflix, Anitta coming soon to Netflix, Anitta llega a Netflix. #AnittaNaNetflix pic.twitter.com/M5miTYLu82 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 12 de julho de 2018

