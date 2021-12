Anitta fica no trending topics mundial do Twitter após clipe

O nome da cantora e a hastag #ViradaBang ficaram entre os assuntos mais comentados do mundo no Twitter, depois do lançamento do clipe 'Bang' nesta sexta-feira, 9. Por conta disso, um

site internacional chamou a cantora de 'namorada brasileira de Niall'.

A cantora também ficou em primeiro lugar entre as músicas mais vendidas do Itunes logo após o lançamento, superando artistas como Justin Bieber. "Um milhão de views em 6 horas e batemos nosso próprio recorde. Obrigada a todos. São um milhão de Bangs", escreveu ela no Instagram.

Depois de ter mais de 1 milhão de acessos no YouTube, ela foi destaque no site americano especializado em celebridades, 'Oh no they didn´t'. O veículo relembrou o affair da funkeira com um dos integrantes do One Direction: 'namorada brasileira de Niall'.

adblock ativo