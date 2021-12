Anitta faz show de 7 minutos e fãs atacam com latinhas

Anitta teve que ser tirada as pressas do palco na madrugada desta quarta-feira, 12, quando realizava um show em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. No evento, a cantora fez uma apresentação curta, de apenas 7 minutos, onde só cantou três músicas.

Revoltado, o público lançou latinhas e bebida em direção à funkeira, que logo rebateu: "Uma falta de respeito. Obrigada. Tchau". Ela precisou ser retirada do local da apresentação com a ajuda de seguranças, uma vez que algumas pessoas queriam agredi-la.

Em nota, a assessoria de imprensa da artista justificou o show curto de Anitta: "Informamos que no Arena Music, em Cabo Frio, a produção do evento atrasou em uma hora o início do show de Anitta, causando insatisfação dos fãs que aguardavam a cantora. A produção do evento estava informada que infelizmente não poderia ter atraso e estava de acordo. Em respeito ao público, Anitta subiu ao palco, realizou um show reduzido, cantando alguns de seus grandes sucessos".

Em nota, a produção de funkeira afirmou ainda que, "após cantar, Anitta anunciou a todos que precisaria encerrar, pois tinha um novo compromisso que não poderia ser prejudicado pelo atraso causado pela organização do evento em Cabo Frio. Para honrar seu novo compromisso, Anitta partiu na manhã de hoje do Rio de Janeiro para São Paulo, onde a cantora tem ensaio e show".

Gente!! Um show com a cantora @anitta acaba em confusão após a artista afirmar que tem que terminar o show para ir a outro compromisso. No vídeo tem até gente tacando garrafa nela. 😱 #anitta #show Um vídeo publicado por 💥 Famosa Falsa 💥 (@famosafalsa) em Out 12, 2016 às 9:52 PDT

