Anitta faz ensaio fotografico ao lado de novo affair

Parece que o namoro e Anitta com o modelo e ator Pablo Morais já está rendendo contratos. De acordo com a colunista Fabiola Reipert, do potal R7, os dois tem um ensaio fotografico para uma revista espanhola.

Ainda segundo Fabiola, em breve, o casal vai estampar várias campanhas publicitarias juntos, assim como os casais Lexa e MC Guimê, Nicole Bahls e Marcelo Bimbi.

Até o momento, apenas Pablo revelou em entrevistas que está namorando Anitta. Ela, por outro lado, tem dito que não quer rotular a "relação".

adblock ativo