Anitta e Pedro Scooby dão 'um tempo' após três meses de namoro

Anitta e Pedro Scooby resolveram dar um tempo no namoro de três meses, disse a cantora ao jornal O Dia nesta sexta-feira, 30. Os dois assumiram o namoro no começo de junho durante uma viagem de férias pelas Ilhas Maldivas e ainda não sabem se romperam em definitivo. "Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi para me recuperar sozinha", afirmou.

Pedro Scooby, por sua vez, foi mais sucinto e disse que os rumores do término não passam de "especulações". O primeiro indício do afastamento foi no último dia 20 de agosto, quando o surfista, que é ex-marido de Luana Piovani, deixou de ir ao lançamento do programa Anitta Entrou no Grupo, apresentado pela cantora no Multishow. "Era aniversário da minha mãe", falou.

adblock ativo