Anitta compra vestido de R$ 4.200 para apresentação

Anitta, que já foi criticada por usar um vestido de rede popular, mostrou neste domingo, 26, que está com tudo nessa nova fase da carreira. A cantora pagou R$ 4.200 por um vestido da grife Patrícia Vieira, para cantar a música "Bang" - primeiro single de seu novo álbum, de mesmo nome -, no programa "Domingão do Faustão", da Globo.

O modelito, feito de tule com várias estrelas de chamois bordadas e aplicação de cristais Swarosvki pretos, faz parte da coleção 2016 da marca e levou 15 dias para ficar pronto. Anitta foi a primeira pessoa a usar a peça em questão.

Confira uma imagem da apresentação compartilhada no perfil da artista no Instagram:

Ontem cantando nossa música nova "BANG" no palco do Domingão do Faustão...AMEI! (foto: @carolcaminha ) Uma foto publicada por euanitta (@anitta) em Out 26, 2015 às 9:12 PDT

adblock ativo