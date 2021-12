Anitta comemora sucesso de novo clipe

Anitta está dando pulos de alegria com o sucesso do seu novo novo clipe ‎"Deixa Ele Sofrer‬". Já foram mais de 10 milhões de visualizações em menos de um mês.

A cantora chegou a mostar uma mensagem no Facebook falando da repercussão: "Mais de 10 milhões de visualizações no nosso novo clipe ‪#‎DeixaEleSofrer‬ em menos de um mês. E para agradecer a vocês que tanto estão assistindo eu gravei um tutorial pra ensinar toooodo mundo a dançar. Corre lá no meu canal do YouTube, no site do Gshow ou na minha fanpage do Facebook pra ver!"







Mais de 10 milhões de visualizações no nosso novo clipe #DeixaEleSofrer em menos de um mês. E para agradecer a vocês que... Posted by Anitta on Sábado, 8 de agosto de 2015

adblock ativo