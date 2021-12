Anitta brinca com "gelo" de paquera nas redes sociais

Faz parte da crença popular que artistas não têm dificuldade no quesito paquera, mas a cantora Anitta usou as redes sociais para mostrar que "não está fácil para ninguém". A famosa brincou com uma conversa que teve com um crush (gíria usada para se referir a alguém que a pessoa tem interesse amoroso) pelo WhatsApp. No bate-papo, ela pergunta: "Podia ser a gente, sim ou não?", mas o rapaz responde de forma lacônica: "sim".

Anitta reclama do gelo: "Porra, só isso? Sim?" e ele não vai muito além: "mas é claro que sim". Ela ainda brinca com ele e fala do "desprestígio".

