Anitta assume namoro com Pedro Scooby; Luana Piovani comenta

Anitta e Pedro Scooby estão namorando. A informação foi confirmada pela própria cantora ao colunista Léo Dias. "Estamos juntos. Ele veio viajar comigo, estamos testando para ver se dá certo", disse ela ao jornalista. O novo casal curte férias juntos em Bali, na Indonésia.

Segundo o colunista, não é a primeira vez que os dois vivem um relacionamento. Eles ficaram juntos em 2016, por alguns meses, quando Pedro Scooby e Luana Piovani se separaram e o surfista anunciou estar solteiro.

Luana Piovani

A ex-esposa do surfista se manifestou nas redes sociais sobre a separação e os questionamentos dos fãs sobre a notícia do namoro do seu ex-marido com Anitta. Em um trecho publicado no seu Instagram Stories, Piovani escreveu: "Eu já peguei uns 3 caras depois que separei; o Pedro 'umas par', então relaxem, deixem ele feliz que tô sendo também!". A atriz também comentou sobre aguardar uma visita de Scooby para brindar a vida. "Daqui a pouco ele volta pra nos visitar e faremos mais um brinde pela vida ter nos juntado", escreveu.

