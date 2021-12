Anitta assina contrato com agência internacional

Não é novidade que a cantora Anitta está em busca de emplacar a carreira no exterior. Após se apresentar na Olimpíada do Rio de Janeiro e de ter sido comparada à Beyoncé pelo "The New York Times", a cantora assinou um contrato com a agência internacional WME, representante de Rihanna e Maroon 5. A agência vai representar Anitta em todas as áreas fora do Brasil - incluindo música, cinema, televisão e literatura.

