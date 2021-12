Anitta apresenta Skol BEATS 150BPM, inspirada no funk carioca

Com 13,9% de teor alcoólico, a nova Skol BEATS chegou acelerada e inspirada no funk carioca, de 150BPM. A novidade é fruto de uma parceria da cantora Anitta com a marca, que apresentou o primeiro produto em apenas uma semana após ser anunciada como a Head de Criatividade e Inovação da Skol BEATS.

"Como parte do time BEATS, estou muito feliz em poder mostrar o nosso primeiro projeto. Conseguimos juntar nesta estreia muitas coisas que eu curto: festa, funk e Beats”, afirmou a nova Head de Criatividade & Inovação de Beats.

A velocidade de 150 Batidas Por Minuto (BPM) passou a ser usada nos últimos anos por funkeiros, com o intuito de deixar o ritmo ainda mais agitado, indo além da velocidade tradicional do ritmo musical, que é de 130 BPM. Anitta é conhecida pela ousadia, assim como a Beats, por isso, assinam um produto inovador em formato e embalagem, pois é a primeira em 100ml.

Novo produto é inspirado no funk 150BPM

O lançamento oficial da bebida será no final de outubro, mas a cantora já deu uma acelerada no domingo, 6, e abriu sua casa para uma de suas grandes festas, colocando uma geladeira cheia de BEATS 150 BPM para a galera se divertir. A novidade bombou nas redes sociais e foi bastante compartilhada.

“Sempre soubemos que esta parceria daria muito certo, justamente porque a Anitta é tão inovadora e acelerada como BEATS. Em apenas uma semana já estamos mostrando o primeiro lançamento, que materializa também o espírito de BEATS nos próximos anos: surpreender o consumidor de forma dinâmica e inovadora”, destacou Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da Cervejaria Ambev.

