Anita usa mototáxi para fugir de trânsito no Rio de Janeiro

A cantora Anitta mostrou um momento gente como a gente nesta terça-feira, 10. Ela postou um vídeo utilizando o serviço de um mototáxi para escapar do trânsito do Rio de Janeiro.

A cena foi compartilhada em um vídeo no stories do Instagram com a legenda: "Aquele mototáxi malandro para fugir do trânsito".

Durante a viagem, Anitta ouve e canta a música "Indecente", enquanto curte a corrida. A artista estava nos Estados Unidos e voltou para o Brasil nesta terça.

