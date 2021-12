Angelina Jolie se torna alvo de investigação contra Brad Pitt

A investigação sobre a conduta de Brad Pitt com os filhos foi expandida para a atriz Angelina Jolie. O Departamento de Infância e Serviços Familiares do condado de Los Angeles (Califórnia) começou a investigar depois de um incidente no avião particular da família. Na ocasião, Brad Pitt teria se excedido numa briga com o filho Maddox, de 15 anos. As informações são do site TMZ.

Após entrevistas com membros da família, o serviço social decidiu expandir o caso e investigar outros incidentes entre o ex-casal, que teriam sido testemunhados pelos filhos deles.

Depois da separação, Brad Pitt e Angelina Jolie fizeram um acordo temporário pela custódia dos seis filhos. A atriz fica com as crianças, e Pitt pode visitá-los periodicamente. De acordo com o TMZ, o último encontro de Maddox com o pai terminou rapidamente porque o adolescente não queria estar lá.

