Angelina Jolie exige quarentena para Brad Pitt rever filhos

A atriz Angelina Jolie exigiu que Brad Pitt, seu ex-marido, cumprisse uma quarentena de 14 dias para poder rever os filhos. Ele acabou de chegar de uma viagem pela Europa, junto com a modelo Nicole Poturalski, apontada como sua nova namorada. Angelina teme que o ex tenha contraído o coronavírus e transmita para as crianças.

De acordo com o portal R7, ele sugeriu a realização de um teste para a doença, com o objetivo de encurtar o período e poder ver os filhos mais rápido, mas Angelina não aceitou. Ela está em isolamento social e seguindo à risca as recomendações das autoridades de Saúde para prevenção da Covid-19.

"Angelina insistiu na quarentena para Brad pelo aumento dos casos de covid-19 na França. Ela não queria arriscar que as crianças pegassem a doença", confirmou uma fonte próxima ao ex-casal.

adblock ativo