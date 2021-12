Angelina Jolie é internada pesando 35kg, diz revista

Angelina Jolie foi internada com grave crise de anorexia, pesando 35kg, segundo a edição desta semana da revista americana "The National Enquirer". A publicação afirma que Jolie foi internada "em estado crítico", diagnosticada com "câncer, anorexia e paranoia".

O marido, o também ator Brad Pitt, foi quem teria levado atriz ao hospital. De acordo com a revista, Pitt teria ameaçado se separar se a atriz e diretora continuasse sem se alimentar.

Esta não é a primeira vez que a magreza de Angelina Jolie assustou os fãs. Em janeiro, quando lançou "Kung Fu Panda 3", a magreza da atriz chamou a atenção.

