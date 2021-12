Angelina Jolie e Brad Pitt chegam a acordo de custódia dos filhos

Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram a um acordo de custódia temporária. O ex-casal tem discutido sobre a guarda de seus seis filhos Maddox, 15, Pax, 13, Zahara, 11, Shiloh, 10, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 8 anos, desde o início de setembro. Agora, um juiz concedeu à atriz a custódia legal integral das crianças.

De acordo com o site 'Entertainment Tonight', um time de cinco profissionais da área da saúde mental ajudará a família com terapia. Brad Pitt continuará com as visitas terapêuticas, que já tinham sido acordadas anteriormente. Além disso, o pai das crianças terá de fazer exames de drogas e álcool aleatoriamente e participar de terapia grupal toda semana.

