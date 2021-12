Angelina Jolie acusa Brad Pitt de não pagar pensão alimentícia

O divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt continua rendendo polêmica nos Estados Unidos. Iniciado em 2016, o processo de separação ainda está em curso e chegou a um novo impasse na terça-feira, 7, quando a advogada de Angelina protocolou uma petição afirmando que Pitt não paga pensão alimentícia para os seis filhos do casal há um ano e meio.

"Ele [Pitt] tem o dever de pagar pensão alimentícia. Até o momento, nenhuma contribuição significativa foi feita desde a separação", diz a petição da advogada Samantha Bley DeJean, obtida pela emissora norte-americana NBC. "Como os acordos informais para o pagamento das despesas das crianças não foram respeitados, [Angelina] pretende fazer uma intimação para forçá-lo a tal", continua o pedido.

"O objetivo de Angelina com essa petição é encerrar esse capítulo de uma forma que crie um caminho para o próximo estágio da vida deles e permita aos dois criarem os filhos de forma conjunta", disse Mindy Nyby, assessora da atriz, para a NBC.

O site TMZ ouviu fontes ligadas a Brad Pitt, que afirmam que o ator pagou milhões de dólares em pensão alimentícia e pretende provar isso no processo de divórcio. Segundo o site, apesar do valor definido nos acordos informais, o ator teria pago muito mais do que isso e está chateado com as alegações feitas por sua ex-mulher.

Um dos casais mais poderosos de Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram um relacionamento de 12 anos que resultou em três filhos: Shiloh, Knox e Vivienne. Durante o casamento, o ator também adotou oficialmente os três filhos adotivos de Angelina: Maddox, Pax e Zahara.

