Andressa Urach se casa com pai de seu filho em Porto Alegre

Andressa Urach se casou com Tiago Costa na manhã desta segunda-feira, 31, em um cartório de Porto Alegre. Após a formalidade no civil, o casal participou de uma cerimônia religiosa na Igreja Universal do Reino de Deus da capital.

Andressa e Tiago se casaram pela primeira vez há 13 anos. Deste relacionamento, que durou seis anos, nasceu Arthur, 11. Em entrevista ao site Ego, Urach compartilhou do forte sentimento que tem pelo marido."Estou muito feliz! Sou apaixonada pelo Tiago. Nosso amor nunca morreu, apenas estávamos afastados por um período, mas sempre nos respeitamos e nunca deixamos de nos amar. Nosso amor é amor de infância, a gente nunca esquece", disse.

Urach confessou que está tendo a chance de recomeçar novamente seu casamento e revelou que reatar o relacionamento com Tiago também era desejo do filho. "Deus é tão maravilhoso que está nos dando a segunda chance de reconstruir nossa família. Para nós só o que importa é ter paz, cuidar um do outro e do nosso filho, meu filho é outra criança, o pai presente muda tudo na personalidade e nas atitudes da criança, Arthur sempre pediu todos esses anos que queria nos ver juntos novamente e hoje estamos juntos nos três e vamos lutar por nossa família todos os dias da nossa vida. Posso dizer que hoje é o segundo dia mais feliz da minha vida!".

