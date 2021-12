Andressa Suita se pronuncia pela primeira vez sobre separação de Gusttavo Lima

Andressa Suita decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre a sua separação com o cantor sertanejo Gusttavo Lima. Através dos Stories no Instagram, a modelo afirmou nesta terça-feira, 13, que está surpresa e declarou que não teve nenhuma abertura para tentar salvar o casamento de quase cinco anos.

“Foi necessário eu ficar um pouco distante pra assimilar tudo que tá acontecendo. Assim como pra vocês, pra mim também foi um choque. Até domingo passado tava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui pra vocês”, disse ela.

De acordo com informações do blog de Hugo Gloss, a situação mudou na madrugada de domingo, 4, para segunda-feira, 5, que a situação mudou. “Eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento”, pontuou.

Ela contou que eles tinham problemas como qualquer casal, mas nada grave a ponto de demonstrar que o casamento estava em risco.

“O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha”, lamentou a modelo, explicando o motivo de ter decidido se pronunciar. “Eu vim aqui pra falar com vocês porque minha vida precisa continuar. Eu tenho que cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos. E tenho que cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e pra eles”, afirmou.

Logo quando foi divulgada a notícia da separação, na sexta-feira, 9, Gusttavo Lima deu entrevista à Leo Dias e explicou que a decisão do rompimento partiu dele.

“Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, garantiu.

À Hugo Gloss, Lima afirmou que o motivo para o fim do relacionamento foi um “desgaste normal da relação”. Ele pontuou que não houve briga ou traição. “A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos filhos. Contamos com a compreensão e respeito de todos“, concluiu o texto.

Gusttavo Lima ainda postou no Twitter umas mensagens reflexivas. “Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz”, postou.

“Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo para trás se for preciso, não tenha medo de recomeçar”, finalizou o cantor.

Veja o pronunciamento de Andressa Suita sobre a separação:

