Andressa sobre biografia: "fiz muitas coisas horríveis"

A biografia da ex-modelo Andressa Urach, escrita pelo vice-diretor de jornalismo da Record, Douglas Tavolaro, promete ser polêmica. A moça contou, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que o livro traz revelações horríveis do seu passado.

Ela falou que a obra será lançada pela editora Planeta no fim de agosto. "Vai ser muito forte", afirma ela, dizendo que "outra pessoa não teria coragem de se expor dessa maneira, porque fiz muitas coisas horríveis na minha vida".

Andressa ficou entre a vida e a morte após ser internada em estado grave com infecção nas pernas. O problema foi causado por aplicações exageradas de hidrogel. Depois do drama, a loira deixou a carreira de modelo e agora atua como repórter no programa "Domingo Show", da Record.

