Andréa de Nóbrega revela ameaças de Carlos Alberto: 'Vou acabar com você'

A edição deste sábado, dia 9, do programa "The Love School", da Rede Record, vai tratar do caso da separação de Andréa e Carlos Alberto de Nóbrega. Convidada de Renato e Cristiane Cardoso, a ex-esposa do apresentador de "A Praça é Nossa", do SBT, contou detalhes do divórcio e desabafou: "Esses 22 anos de casada foram um vendaval".

Andréa falou da primeira vez que eles se separaram, do período em que ficou solteira antes de se reconciliarem e do motivo para o segundo divórcio com o apresentador. "Ele sentava no sofá e falava: 'Eu vou acabar com você'", revelou no programa.

