André Marques vira meme após ceia de Natal e brinca: 'Eu ri'

A "comilança" na noite de natal virou piada na internet nesta sexta-feira, 25. Utilizando fotos de alguns famosos, internautas brincaram e mostraram como estavam se sentindo depois da ceia.

Com a legenda "Antes do Natal e depois do Natal" os memes se espalharam rapidamente. Sendo alvo das piadas, bem humorado, o apresentador André Marques também entrou na brincadeira e compartilhou o próprio meme no Instagram. "Eu ri", escreveu o apresentador.

Além de André, outro que entrou na "zoeira" da internet foi o cantor Thiaguinho, que acabou virando Péricles após a ceia. Ronaldo e Beyoncé também foram os alvos dos internautas.

Eu ri!! Rsrsrsrs Uma foto publicada por Andre Marques (@euandremarques) em Dez 25, 2015 às 10:37 PST

Eu depois do Natal pic.twitter.com/jdsY1hrWJX — Helena Victoretti ⓟ (@helenasep_) December 25, 2015

Antes da ceia / Depois do Natal pic.twitter.com/rleyz4leeB — ComenTV (@comentv) December 24, 2015

Antes e depois do natal ::: pic.twitter.com/7Qb1mHdk74 — FAMILY TWD (@twdbrasil6) December 25, 2015

Antes do Natal // depois do natal pic.twitter.com/JrdYbNSZbP — Raphaaa (@RaphaelDouglas9) December 25, 2015

Antes do natal/depois do natal pic.twitter.com/PeDRceTAOB — king Etiene (@lucasetieneFS) December 25, 2015

Antes do natal / depois do natal #VideoMTV2015 One Direction pic.twitter.com/7PSFZARUAt — harryzinho (@harrydeuso1D) December 25, 2015

adblock ativo