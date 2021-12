André Marques mostra "antes e depois" de perder mais de 70kg

O ator e apresentador André Marques usou o seu perfil no Instagram no início da tarde desta segunda-feira, 3, para mostrar com humor o antes e o depois do seu processo de emagrecimento [veja abaixo].

Ele publicou uma montagem com duas fotos ao lado do cabeleireiro Ricardo Rodrigues e da apresentadora Ana Furtado e escreveu "Antes e depois… 1 ano! Ele cortou o cabelo. As bochechas, não (risos)".

André fez cirurgia de redução de estômago em dezembro de 2013 e perdeu mais de 70kg de lá para cá. Além disso, ele reduziu a taxa de gordura corporal para 11%.

A repercussão da postagem foi imediata. Seguidores do apresentador enviaram mensagens e fizeram comentários elogiosos. "Meus parabéns, André, pela sua força de vontade de emagrecer, está muito diferente…", escreveu uma mulher.

"Isso aí @euandremarques, você está de parabéns e é uma inspiração pra muitos", também comentou uma seguidora do apresentador.

Nosso amigo @rodrigues_ricardo , que cuida da minha juba e da gata da minha parceira @aanafurtado !!! Antes e depois ... 1 ano .... Ele cortou o cabelo , as bochechas nao rsrsrsrs Uma foto publicada por Andre Marques (@euandremarques) em Ago 3, 2015 às 9:11 PDT

