André Marques fratura costela e pode desfalcar "É de Casa"

Tudo indica que André Marques ficará afastado do trabalho por algum tempo. O apresentador fraturou a costela e está em casa de repouso. A informação é da coluna "Outro Canal", do jornal "Folha de S. Paulo".

Ainda não se sabe o motivo do incidente com o apresentador, nem quando ele voltará ao batente. É possível que não se recupere a tempo de participar do programa "É de Casa" neste sábado, 14. A atração vai ao ar, ao vivo, todos os sábados na Globo.

Além de André, "É de Casa" ainda tem no comando Cissa Guimarães, Patrícia Poeta, Zeca Camargo, Tiago Leifert e Ana Furtado.

