Ana Paula diz estar fora de forma, mas posa para o Paparazzo

Com menos de duas semanas longe da casa do Big Brother Brasil, a ex-sister Ana Paula Renault posou para o site Paparazzo e fotos dos bastidores estão sendo divulgadas. O ensaio completo será lançado neste domingo, 13.

As imagens exibem alguns retoques, já que a mineira de 34 anos já adiantou que não está na melhor forma física. Ela, no entanto, afirmou que pretende voltar a fazer um ensaio sensual para o site, com a intensão de fazer uma comparação de antes e depois.

"Não sei se o convite vai rolar, mas tô afim! Faz poucos dias que saí da casa, tô com barriguinha de arroz com feijão e goiabada e, se tiver oportunidade, daqui a seis meses, com o shape que tinha antes, gostaria de mostrar o antes e depois", comentou a jornalista ao site Ego.

Ela ainda completou: "Quero que me vejam poderosa. A rainha da p… toda! Ela saiu, mas continua em voga!"

adblock ativo