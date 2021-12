Ana Paula Arósio confirma convidada para trama das 21h

A atriz Ana Paula Arósio falou que pode voltar à TV durante o lançamento do filme "A Floresta que se Move", no Festival do Rio, neste sábado, 10. Ela estava afastada dos holofotes há cinco anos.

Ana Paula confirmou ao UOL que recebeu um convite para a próxima novela das 21h, mas não quis entrar em detalhes sobre as negociações, por enquanto. "Eu não sei. Ainda é cedo, porque a gente está lançando o filme, e dessa vez eu vou dar um passo de cada vez", declarou ela.

A trama rural, escrita por Edmara e Bruno Barbosa, com supervisão de Benedito Ruy Barbosa, é a substituta de "A Regra do Jogo", no horário nobre.

A atriz está afastada dos holofotes desde 2013, quando atuou no filme "Anita & Garibaldi", também contracenando com Gabriel Braga Nunes. Seu último trabalho na televisão aconteceu em 2010, na minissérie "Na Forma da Lei". No mesmo ano, ela se "isolou"' em um sítio na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo.

Lançamento de filme

Ela afirmou que esse papel no longa foi fundamental para seu retorno ao cinema. "O que me fez aceitar foi essa personagem. Ela mostra que as pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser", disse ela ao UOL.

Na história, uma adaptação contemporânea da peça "Macbeth", de William Shakespeare, ela contracena com Gabriel Braga Nunes.

