Ana Maria usa turbante de abacaxi e vira piada nas redes sociais

A apresentadora Ana Maria Braga, do "Mais Você" (TV Globo), foi alvo de brincadeiras nas redes sociais nesta sexta-feira, 28, após aparecer na televisão usando um turbante de abacaxi. A loira falava sobre a tendência da fruta no mundo da moda e decidiu entrar na onda. Mas alguns internautas não gostaram do look.

"Cadê o Bob esponja, Ana Maria?", questionou um internauta no Twitter. "Ana Maria tem algum criador de meme na produção. Não é possível ser uma máquina de criar meme naturalmente assim", declarou outro.

Tá lindo seu Penteado hoje Ana Maria Braga pic.twitter.com/6xQ1kw3QUZ — BOTTAS (@OGATODOBOTTAS) 28 de julho de 2017

Ana Maria tem algum criador de meme na produção. Não é possível ser uma máquina de criar meme naturalmente assim #MaisVocê — Edinho (@emhjr) 28 de julho de 2017

Termina Bom Dia Brasil e você resolve acompanhar Mais Você 😮😮😮 Ana Maria virou um abacaxi 🍍🍍🍍 😂😂😂 pic.twitter.com/cIirQdbOJQ — Fernando Machado (@fermpmachado) 28 de julho de 2017

Ana Maria era um pokémon e hoje evoluiu? pic.twitter.com/k2Mw1Y15uE — Museum Stalker (@thomasnizio) 28 de julho de 2017

