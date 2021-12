Ana Maria Braga está namorando norte-americano

Ana Maria Braga parece ter encontrado mesmo um novo amor. Apesar de ainda não assumir oficialmente um namoro desde o fim de sua relação com o empresário Mauro Bayout, a apresentadora está vivendo um romance com o norte-americano Bill.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o escolhido da apresentadora é piloto de avião e tem sido visto com Ana Maria desde o mês de agosto, quando o casal foi flagrado dando um beijo durante um passeio em um shopping na companhia de uma amiga. Há quem diga que os dois teriam se conhecido durante um voo.

adblock ativo