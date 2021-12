Ana Maria Braga chora ao contar história de uma família simples no Natal

Ana Maria Braga se emocionou no Mais Você, exibido nesta sexta-feira, 23. A telespectadora Vandreia dos Santos, 53 anos, entrou em contato com o programa para pedir um vale-compras para conseguir fazer uma ceia de Natal para seus três filhos no dia 24 de dezembro.

A produção do Mais Você decidiu fazer uma surpresa para ela, que vive em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles ligaram para ela e disseram que Vandreia poderia participar de um processo de seleção, mas, na verdade, já sabiam que dariam a ceia de Natal para ela.

E história emocionante de Vandreia, que se separou do marido pois ela e os filhos eram agredidos por ele, fez com que Ana Maria Braga se emocionasse. A mãe da família é diarista, mas não consegue trabalhar sempre porque precisa ficar com sua filha, que tem necessidades especiais.

"A Ana atender meu pedido, pra mim é como ganhar na loteria. Ter comida para mim é como ganhar na loteria", disse Vandreia a reportagem da Rede Globo, emocionada.

"Você começa a imaginar, né, de a gente pensar um pouco na vida da gente e pensar exatamente do que você está reclamando hoje. O mundo tá em dificuldades, mas pensar nas palavras simples, dessa mulher simples, que dá um banho, dá um exemplo para todos nós", disse a apresentadora, que não conteve as lágrimas.

