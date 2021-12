Ana Mametto lança novo álbum nas plataformas digitais

Em uma reverência à cultura afro-brasileira, a cantora e atriz Ana Mametto lança seu novo álbum, ‘Saudação’. Nas 12 faixas que compõem o trabalho, a artista revisita Dorival Caymmi, Os Tincoãs, o disco Afro-sambas, de Vinicius de Moraes e Baden Powell, e canções interpretadas por Clara Nunes. A primeira canção, ‘As Forças da Natureza’, originalmente cantada por Clara Nunes, abre a série de lançamentos nesta sexta-feira, 10.

Com lançamento inteiramente digital, o álbum terá quatro singles lançados em julho, sempre às sextas-feiras, e fica disponível na íntegra em agosto nas principais plataformas de música.

Idealizado e produzido durante o período de isolamento social, ‘Saudação’ faz um tributo às raízes musicais de Ana Mametto, saudando ícones que a influenciam. “Esse momento difícil de pandemia nos faz revisitar muitas coisas dentro de nós, e esse álbum vem pra saudar artistas que têm uma ligação direta com a minha carreira e que são fundamentais para a cultura afro-brasileira”, destaca. Com os músicos Yacoce Simões (produção, arranjos e piano) e Citnes Dias (percussão), Ana Mametto interpreta três músicas de cada homenageado.

Quatro das faixas serão antecipadas para o público e lançadas ao longo deste mês. Depois de ‘As Forças da Natureza’, “escolhida para a estreia por trazer uma mensagem de renovação que tudo tem a ver com o momento em que vivemos”, segundo Mametto, serão lançadas ‘Canto para Xangô’, do disco Os Afro-sambas, no dia 17; ‘Atabaque Chora’, de Os Tincoãs, no dia 24; e ‘Canoeiro’, de Dorival Caymmi, em 31 de julho.

A programação nos meios digitais vai além do lançamento dos singles e inclui a estreia – também às sextas-feiras - de quatro vídeos, resultado registro audiovisual da gravação do álbum, assinado pelos videomakers Marcus Maia e Nelma Belchote, da Cara de Rã Produções.

Os vídeos serão disponibilizados no canal oficial de Ana Mametto no YouTube, onde também acontece no sábado, dia 11, um bate-papo com o escritor Vagner Fernandes, biógrafo e autor do livro “Clara Nunes: guerreira da utopia”. Os singles de ‘Saudação’ ficarão disponíveis nas principais plataformas musicais (Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, Amazon Music e YouTube Music) em julho e a íntegra do álbum no dia 7 de agosto.

