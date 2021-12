A casa de Ana Hickmann sempre chama atenção quando ela posta uma foto dos seus cômodos. Em seu canal do YouTube, a apresentadora voltou a ostentar a grandiosidade de sua mansão, onde publicou um vídeo fazendo uma tour pela sua sala.

No vídeo, a modelo apresentou os detalhes da sala de sua casa, que conta com elevador e uma central de controle de ar condicionado. “Já pensou ter que andar pela casa toda com controlinho e ir ligando? Não ia dar certo”, comentou.

A sala da apresentadora possui uma quantidade enorme de móveis. São oito sofás, três poltronas, duas mesas de centro, três aparadores, uma mesa de canto, uma mesa de jogos para seis lugares e uma lareira de oito metros de altura.

A decoração do cômodo também é formada por artesanatos escolhidos pelo filho, alguns, inclusive, de terras baianas. “Meu filho escolheu, meu marido não gosta, fala que não combina, mas como ele escolheu, falo que vai ficar. Essas formigas e joaninhas comprei na Bahia, meu filho brinca e depois coloca aqui”, disse a modelo.

Por fim, a apresentadora também disse que a casa já abrigou muitas festas. “Já fiz festa de Réveillon para 25 pessoas, jantar, reality show. O batizado do meu filho foi feito dentro dessa sala para 180 pessoas. Construí um altar, minha família veio do Sul, vários amigos. Foi feita uma missa”.

Ana Hickmann ostenta sala gigante em vídeo no YouTube

