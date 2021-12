Ana Hickmann aparece de lingerie vermelha no Snapchat

A apresentadora Ana Hickmann resolveu exibir a boa forma no Snapchat na tarde desta sexta-feira, 10. A loira publicou vídeos enquanto estava vestida com uma lingerie vermelha usada para uma campanha. "Não tá incrível esse rubi com essa lingerie? Gente, amei!", questionou Ana.

A loira passou por uma situação delicada no mês de maio após ter sido vítima de um atentado, onde um homem identificado com Rodrigo Augusto de Pádua, 30 anos, invadiu o quarto que ela estava hospedada em um hotel em Belo Horizonte com uma arma.

Após se recuperar do susto, Ana posou cercada de balões com formarto de coração e agradeceu o apoio que tem recebido de fãs.

"Galera, eu não aguentei. Coloquei todos os balões dentro do meu camarim. Com esta foto quero dizer o quão grande é minha gratidão a Deus e ao carinho de todos", escreveu a ela, exibindo um largo sorriso.

