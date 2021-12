Ana Furtado sobre substituir apresentadores: 'Um elogio, um enorme desafio'

Ana Furtado foi uma das juradas do Dança dos Famosos deste domingo, 29, no Domingão do Faustão (TV Globo), e deixou claro que não vê problema algum em substituir apresentadores na emissora. A apresentadora é frequentemente alvo de memes nas redes sociais por cobrir férias e folgas de outros apresentadores.

Faustão comentou sobre as substituições que ela fez no "Encontro", no "Vídeo Show" e no "Mais Você", e então Ana o corrigiu, dizendo que nunca substituiu Ana Maria Braga, apesar de muitas pessoas pensarem que sim. "Ana, eu te amo, se eu tiver que fazer seu programa, eu vou fazer com muito prazer", falou Ana.

Ela ainda falou que substituir um apresentador é algo positivo para ela. "Antes de tudo, eu sou profissional, eu sou apresentadora, amo o que eu faço, eu adoro trabalhar, e eu não vejo demérito nenhum em fazer uma substituição, em comandar um programa no lugar de outra pessoa. Para mim é um elogio, para mim é um prazer, um enorme desafio, e eu quero agradecer por essas oportunidades que eu venho tendo ao longo da minha carreira, são 21 anos aqui na TV Globo", declarou a apresentadora.

