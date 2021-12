Ana Furtado quer aparecer e causa desconforto entre colegas

A apresentadora Ana Furtado tem procurado ser destaque nas telinhas da TV Globo, empresa que tem o seu marido, Boninho, como um dos principais diretores. De acordo com Fabiola Reipert, do portal R7, Ana não está satisfeita e sua sede por mais espaço tem gerado desconforto.

Nas ausências de Fátima, a esposa de Boninho sempre é escalada para apresentar o "Encontro". Além disso, ela faz parte do elenco de apresentadores do "É de casa", programa que colocou contratados que estavam na geladeira para irem ao ar nas manhãs de sábado.

Segundo Fabiola, pelo fato de Boninho dirigir a atração, Ana tem se aproveitado da situação. Quem mais incomoda a moça é Patrícia Poeta.

Aina de acordo com Fabiola, Ana faz de tudo para aparecer mais que a ex-parceira de Bonner no Jornal Nacional. Zeca e Ciça Guimarães também estão na lista da mulher de Boninho. Os únicos que estão fora do alvo de Ana são André Marques e Tiago Leifert.

adblock ativo