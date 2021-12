Amiga divulga rosto de segundo filho de Fernanda Rodrigues

Um dia após o nascimento do segundo filho da atriz Fernanda Rodrigues e do diretor de TV Raoni Carneiro, nesta quinta, 11, Bento já estreou nas redes sociais. Uma foto do rostinho dele foi divulgada pela amiga da família, Francisca Pereira, que é casada com o ator português Ricardo Pereira.

"Já ligada em Bento. Não é que ele já fica todo atento em todo mundo? Coisa mais linda e mais fofa. Que pintura perfeita amiga Fernanda Rodrigues. Ele chegou! lindo e perfeito! Bento nós te amamos.", escreveu Francisca na legenda da foto.

Bento nasceu com 48 cm e 2,98 kg. Fernanda e Raoni já tem uma filha, Luísa, de 5 anos.

