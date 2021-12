Amanda infrige regras e perde pontos em prova do BBB 15

A sisther Amanda teve uma triste notícia, na edição desta sexta-feira, 3, do programa Big Brother Brasil (BBB). O apresentador Pedro Bial avisou que ela havia perdido os pontos da prova de resistência "Segura a Bomba", realizada na noite da última de quinta-feira, 2, por ter infrigido as regras da prova.

No primeiro contato com a casa, nesta sexta, Bial cumprimentou os participantes quando entrou no ar e comentou sobre o questionamento feito por Fernando sobre a prova. "Boa noite! Amanda, Cézar e Fernando, todos estão de parabéns pelo esforço da prova de ontem. Fernando, ontem, antes de começar a prova, você me fez uma pergunta, lembra?", perguntou Bial.

O brother por sua vez, relembrou a situação: "Era se podia segurar na parte quadriculada ou na vermelha também", comentou Fernando.

Foi então que Amanda foi surpreendida com a notícia de que havia infringido várias vezes a norma da prova. "Pois bem, Amanda, você quebrou essa regra. Mais de uma vez", disparou o apresentador.

"Acredito que sim. Subi pelo cabo porque não tinha força", disse Amanda, sem contestar.

O apresentador disse que infração a infração de Amanda foi evidente. Mas que a forma como Fernando segurou a barra gerou dúvida na direção do programa, que avalia as provas. "Houve uma dúvida sobre o jeito como você segurava também. Vendo e revendo as imagens, a gente tem uma julgamento implacável, que é a consciência de cada um. Eu estou em dúvida", disse Bial.

Fernando abriu o coração e declarou ter desistido da prova por conta da amada. "Eu segurava com essa mão, e algumas vezes, próximo à barra vermelha. Não sustentei o peso por aí. A minha decisão foi em benefício dela, da Amanda. Ela precisava, por uma questão de ânimo. Ela queria uma prova de resistência", explica Fernando.

Por fim, Bial concluiu que a vitória era de Fernando. "Minha querida, lamento. Fernando, você tem dois pontos na Prova do Finalista", disse o apresentador.

