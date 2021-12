“Alvorada é para presidentes eleitos”, diz ator sobre retorno de Temer para Jaburu

José de Abreu não deixou passar em branco a notícia sobre a volta do presidente da República, Michel Temer (PMDB), para o Palácio do Jaburu. O ator, que é petista declarado, usou a conta do Twitter, na noite desta quarta-feira, 1º, e disparou um trocadilho sobre o ato: "Temer finalmente assume: Alvorada é para presidentes eleitos. Golpistas não entram!".

Temer finalmente assume: Alvorada é para presidentes eleitos. Golpistas não entram! — Jose de Abreu (@zehdeabreu) 1 de março de 2017

Michel Temer desistiu de morar no Palácio da Alvorada, residência oficial para presidente da República, por ser muito grande e fazer frio demais.

