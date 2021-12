Alto salário de Santoro incomoda Fagundes, diz colunista

A volta cara de Rodrigo Santoro para a Globo não está agradando os colegas de trabalho, principalmente os renomados. Um deles é Antônio Fagundes, que já tem mais de 40 anos na emissora.

De acordo com a colunista Keila Jimenez, do site R7, Fagundes, que irá interpretar o mesmo personagem que Santoro na segunda fase da novela "Velho Chico", de Benedito Ruy Barbosa, ficou insatisfeito com a diferença entre os salários dos dois.

O veterano (junto com os outros atores considerados da linha de frente da emissora) recebe entre R$ 150 mil e R$ 250 mil, quando está no ar, já Santoro vai ganhar quase R$ 300 mil por mês durante as gravações.

