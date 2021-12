Alinne Rosa torce o pé em cima do trio no circuito Dodô

A cantora Alinne Rosa torceu o pé em cima do trio no início do circuito Dodô (Barra-Ondina) na madrugada deste domingo, 7. Mesmo machucada, ela comandou o bloco "Eu Vou" até o fim do percurso.

"Não estou conseguindo me mover. Eles imobilizaram e colocaram gelo, mas vou continuar daqui", disse a cantora, sentada no trio enquanto a produção fazia um curativo.

A todo momento Alinne se queixava de dor, inclusive com os foliões. Neste domingo, 7, a artista falou sobre o acidente e agradeceu pelo apaio.

"Ainda sinto as dores da torção no pé, mas me enchi de energia ao olhar cada um de vocês dando apoio do início ao fim do percurso!", escreveu ela, no seu perfil no Instagram.

adblock ativo