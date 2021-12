Alinne Rosa inicia maratona de shows pelo Brasil neste final de semana

Aline Rosa inicia maratona de quatro shows em três dias, nesta sexta, 6, onde a cantora será atração principal na inauguração de uma nova casa de show em Salvador. A boate SAN, situada na rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho. O show começa às 23h.

Depois, Aline embarca para Minas, onde fará os outros três shows. No sábado, 7, a baiana faz dois eventos em Nova Lima, cidade que fica a 32km da capital mineira, onde a cantora fará mais um show. Rosa participa da festa Fly, no, Far East, em Belo Horizonte.

“Após o jogo do Brasil espero que a gente comemore bastante para esticar até a hora do show na nova SAN. Estou feliz em participar desse novo momento da turma. Depois vou para Minas com um repertório bem agitado, de carnaval, para fazer a maior festa”, disse Aline.

adblock ativo