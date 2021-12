Alinne Rosa e filho de Saulo são flagrados juntos em Lençóis

Mais um romance entre famosos baianos pode estar acontecendo. A cantora Alinne Rosa e João Lucas, filho do também cantor Saulo Fernandes foram flagrados de braços dados na cidade de Lençóis.

Segundo o site de notícias Alô Alô Bahia, eles estavam circulando juntos na 19° edição do Festival de Lençóis, que começou na quinta-feira 31 de maio, e vai até o sábado, 2 de junho. Saulo Fernandes se apresentou no primeiro dia do evento. Alinne Rosa e João Lucas ainda não se pronunciaram sobre o possível romance.

